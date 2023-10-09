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Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство

Валентина Сімоненко є громадянкою РФ з 2003 року.

Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Фото: mvs.gov.ua/

В української екссудді Верховного суду Валентини Сімоненко був російський паспорт. Про це йдеться у розслідуванні "Схем". 

Так, відповідно до витягу з "Роспаспорту", який є у розпорядженні "Схем", Сімоненко стала громадянкою РФ 10 квітня 2003 року. Отримала російське громадянство РФ Сімоненко згідно статті 18 пункту "а" Федерального закону "Про громадянство РФ", в якій зазначено, що його може отримати особа, член подружжя якої або родич, або батьки мають російське громадянство. На момент отримання громадянства РФ Сімоненко вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя у Криму. 

Станом на зараз паспорт Сімоненко значиться "недійсним у зв’язку зі спливом строку його дії".

Згідно із витягом, паспорт громадянки РФ на ім’я Валентини Смірнової видав орган внутрішніх справ у станиці Вешенській, що розташована у Ростовській області. В базах даних витоку мешканців РФ вказано, що станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні.У базі же – дані її російського паспорту.

Це може свідчити про те, що Валентина Сімоненко не виходила з громадянства РФ, адже відповідно до указу президента Росії від 14 листопада 2002 року для цього необхідно подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. Що суддя, відповідно до витоку з російських баз даних, вірогідно, не зробила.

У березні цього року суддя подала заяву про відставку. Раніше агенція «Слідство.Інфо» повідомила, що попри її поїздки в окупований Крим та зв’язки з місцевою окупаційною владою, Сімоненко отримуватиме довічне грошове утримання, адже має відповідний для цього стаж роботи суддею. 

За підрахунками голови всеукраїнського об'єднання "Автомайдан" Катерини Бутко, з огляду на зарплату судді за останні роки, що сума довічного грошового утримання Сімоненко може становити близько 200 000 гривень на місяць.

Відповідно до статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відставка судді може бути припинена у разі набуття суддею громадянства іншої держави. Це рішення приймає Вища рада правосуддя. 

У коментарі "Схемам" суддя Сімоненко заперечила, що отримувала російське громадянство. Проте визнала, що неодноразово їздила до Ростовської області, де на той момент проживали батьки її чоловіка.

"Що я буду брехати, я дійсно була там, бо ми їздили до його (чоловіка – прим.ред.) мами. Вона там жила", – повідомила Сімоненко.

Також суддя підтвердила, що з квітня 2023 року отримує довічне грошове утримання у розмірі близько 200 тисяч гривень на місяць.

Пізніше у месенджері "Схеми" надіслали судді Сімоненко витяг з "Роспаспорту" на ознайомлення, але суддя більше на зв’язок не виходила.

Нагадаємо, у СБУ підтвердили наявність російського поспорта у судді Верховного суду. За результатами перевірки Служба безпеки України встановила, що суддя Верховного Суду Львов Богдан Юрійович має паспорт громадянина Російської Федерації.

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