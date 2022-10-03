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У СБУ підтвердили наявність російського паспорта у судді Верховного Суду

Перевірка даних продовжується.

У СБУ підтвердили наявність російського паспорта у судді Верховного Суду
Фото: mvs.gov.ua

За результатами перевірки Служба безпеки України встановила, що суддя Верховного Суду Львов Богдан Юрійович має паспорт громадянина Російської Федерації.

Про це Верховний Суд повідомив у Facebook.

"Сьогодні, 3 жовтня, Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина Російської Федерації №4512799636 від 17 жовтня 2012 року, який продовжено Львовим Б.Ю. замість паспорта громадянина Російської Федерації, який втратив чинність, №4598589684 від 22 липня 1999 року", – зазначається у повідомленні.

 

Верховний Суд інформує, що Львов Б.Ю., за даними податкового реєстру Росії, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе, 88.

"Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ", – наголошують у ВС.

Також у СБУ повідомили, що перевірка вказаних даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково.

Нагадуємо, що сьогодні на зборах суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду буде вирішуватися питання дострокового звільнення судді Львова Б.Ю. з посади голови Касаційного господарського суду.

Наявність російського паспорта була встановлена журналістами "Схем". Потім перевірку почали правоохоронні органи.  

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