Обвинувачення проти власника груп компаній у справі "Укравтодору" передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове слідство і скерували до суду обвинувальний акт у справі "Укравтодору" щодо бенефіціарного власника компаній, які здійснюють діяльність у сфері автодорожнього комплексу.

Цей власник в обмін на сприяння зі сторони колишнього в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України як особисто, так і через третіх осіб у 2017 – 2019 роках надав державному службовцю неправомірну вигоду у загальному розмірі 575 000 доларів США та 70 000 євро. Про це повідомили в пресслужбі САП.

"Документування протиправних дій у даному кримінальному провадженні здійснювалось спільною слідчою групою з числа прокурів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективів Національного антикорупційного бюро, прокурорів Окружної прокуратури міста Варшави та агентів Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що завдяки діяльності вказаної слідчої групи правоохоронцями України та Республіки Польща у 2020 році на території обох країн була викрита та припинена корупційна діяльність групи осіб на чолі з колишнім керівником "Укравтодору" (Новака).

Нагадаємо, справа "Укравтодору" стосується надання голові цього агентства хабаря в обмін на лояльність до компаній. Він сприяв компаніям в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в межах проєкту "Панʼєвропейські коридори". Тодішній очільник "Укравтодору" також допоміг компанії уникнути штрафу в 9 млн євро за порушення.

За даними видання "Наші гроші", підозру вручено власникові компанії "Альтком" Олександру Тісленку за хабарі колишньому голові "Укравтодору".