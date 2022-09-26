Російський ведмідь поранений, – Моравецький очікує посилення агресії росіян в Україні
Російський ведмідь поранений, – Моравецький очікує посилення агресії росіян в Україні
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
ППО вполювала чотири літаки ворога
ППО вполювала чотири літаки ворога
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
США дають Україні системи ЗРК NASAMS, – Зеленський (уточнено)
США дають Україні системи ЗРК NASAMS, – Зеленський (уточнено)
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
ГоловнаПраво

Обвинувачення проти власника груп компаній у справі "Укравтодору" передали до суду

Власника групи компаній підозрюють у наданні хабарів тодішньому керівнику "Укравтодору". 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове слідство і скерували до суду обвинувальний акт у справі "Укравтодору" щодо бенефіціарного власника компаній, які здійснюють діяльність у сфері автодорожнього комплексу.

Цей власник в обмін на сприяння зі сторони колишнього в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України як особисто, так і через третіх осіб у 2017 – 2019 роках надав державному службовцю неправомірну вигоду у загальному розмірі 575 000 доларів США та 70 000 євро. Про це повідомили в пресслужбі САП

"Документування протиправних дій у даному кримінальному провадженні здійснювалось спільною слідчою групою з числа прокурів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективів Національного антикорупційного бюро, прокурорів Окружної прокуратури міста Варшави та агентів Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що завдяки діяльності вказаної слідчої групи правоохоронцями України та Республіки Польща у 2020 році на території обох країн була викрита та припинена корупційна діяльність групи осіб на чолі з колишнім керівником "Укравтодору" (Новака). 

Нагадаємо, справа "Укравтодору" стосується надання голові цього агентства хабаря в обмін на лояльність до компаній. Він сприяв компаніям в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в межах проєкту "Панʼєвропейські коридори". Тодішній очільник "Укравтодору" також допоміг компанії уникнути штрафу в 9 млн євро за порушення. 

За даними видання "Наші гроші", підозру вручено власникові компанії "Альтком" Олександру Тісленку за хабарі колишньому голові "Укравтодору". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також