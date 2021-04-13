У справі ексглави "Укравтодору" Новака з’явився ще один підозрюваний

"Наші гроші" пишуть, що йдеться про власника "Альткому" Олександра Тісленка.

Національне антикорупційне бюро повідомило ще одну підозру у справі одержання неправомірної вигоди колишнім головою Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"13 квітня 2021 року НАБУ і САП повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі - "Укравтодор") неправомірної вигоди. Дії особи кваліфіковано за ч.4 ст.369 КК України", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично надавав неправомірну вигоду як "абонентську плату" керівництву "Укравтодору" в обмін на "лояльність" до його компаній. Загалом, як встановили НАБУ і САП, йдеться про 575 тис. доларів США та 70 тис. євро упродовж 2017-2019 рр.

"Зі свого боку колишній очільник "Укравтодору" сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ–Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту "Панʼєвропейські коридори". Крім того, керівник "Укравтодору" "не помітив" порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу", - зазначають у НАБУ.

За даними видання "Наші гроші" підозру вручено власникові компанії "Альтком" Олександру Тісленку за хабарі колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Правоохоронці нагадують,що розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із вересня 2019 року. Після того, як з’ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне бюро антикорупційне Польщі, в листопаді 2019 року створено спільну слідчу групу, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП, від Польщі - працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшави. Координація дій обох сторін відбувалась за участі Євроюсту.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську. Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної організації була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Новака, який очолював польське міністерство транспорту, Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила у корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Славоміру Новаку вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його і неодноразово продовжував арешт.

12 квітня суд у Польщі відмовився продовжити арешт Новака.