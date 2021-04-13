Шахраї знову телефонують з фейковими вимогами від імені Мамедова, - Офіс генпрокурора

Від імені заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова відновились дзвінки з фейковими вимогами. В Офісі генерального прокурора кажуть, що цього разу дзвінки мають характер погроз або бізнеспропозицій, і пов’язують дзвінки з поданням до Міжнародного кримінального суду аналітичної інформації щодо фактів вбивства та поранення українських військових армією РФ.

"Дзвінки надходять або на особисті номери посадових осіб, або на приймальні керівників органів прокуратури, ректорів вузів, народних депутатів і депутатів Київської міської ради. Сьогодні був день податківців та митників", - написала речниця відомства Наталя Непряхіна у Facebook.

За її словами, зловмисники штучно створили аудіозапис з імітацією голосу Мамедова.

Востаннє таке було у грудні. Тоді ж зареєстрували кримінальне провадження та встановили, що ці дзвінки надходили з окупованого міста Довжанськ (до декомунізації - Свердловськ) Луганської області, а шахраями виявилися, так звані, "службовці управління виконання покарань МВС" Свердловської виправної колонії окупаційної адміністрації РФ. Все це відбувається під керівництвом "МДБ "ЛНР", підконтрольного спецслужбам РФ.

"В грудні дискредитаційна кампанія співпала з рішенням Міжнародного кримінального суду про завершення попереднього розслідування ситуації в Україні в контексті збройного конфлікту з перспективою відкриття повноцінного провадження", - додала Непряхіна.

Цього разу кампанія збігається з поданням до МКС аналітичної інформації щодо фактів вбивства та поранення українських військовослужбовців під час Іловайської трагедії та при обороні Донецького аеропорту, а також загостренням ситуації в зоні ООС та в тимчасово окупованому Криму.

Непряхіна додала, що через надвисоку активність та численні спроби "зламати" сторінку Гюндуза Мамедова в Твіттері - @MamedovGyunduz, де також була розміщена інформація про Іловайськ та ДАП, а також інтерв’ю Укрінформу з подробицями, аккаунт тимчасово заблокований.

"Не виконуйте незаконні та сумнівні накази. Про факти фейкових дзвінків повідомляйте слідство!", - закликала речниця ОГП.