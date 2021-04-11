​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії

Пишняк втекла в Росію, де її "за людину не вважають".

Жінка на ім'я Галина Пишняк, яка у 2014 році знялася в російському фейку про "розіп'ятого хлопчика в Слов'янську", досі наполягає, що ця історія - правда.

Про це вона розказала журналістці телеканалу "Дождь".

"Неправда? Хай буде неправда. Кожен має право на свою думку. Кажуть, у медалі є дві сторони - біла і чорна. Ну, хто бачив, хто там був - той знає, прекрасно знає. Навіть мої сусіди, які там зі мною жили... Я єдина не побоялася сказати правду", - заявила вона.

Пишняк вважає, що у Слов'янську просто бояться про це говорити, бо Україна буцімто створила там "таке, як раніше НКВД".

Жінка також зізналась, що шкодує через зйомку в цьому скандальному сюжеті, бо це негативно вплинуло на її родину.

Пишняк розказала, що у 2019 році разом з чоловіком, колишнім спецпризначенцем з "Беркуту", отримала російське громадянство, але в Росії до них ставляться погано і називають хохлами.

"За людей не вважають, хоча ми й громадяни Росії. Якщо дитина щось зробила, якщо діти посварилися - одразу: "Вали в свою Україну, тут тебе ніхто не чекав", - розказала вона.

Нагадаємо, що влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському "Первом канале" вийшов сюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка розповідала, як сама бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов'янська. Історія виявилася фейком. Ведуча телеканалу Ірада Зейналова прокоментувала сюжет і заявила про те, що в журналістів "не було й немає доказів описаної у відео історії", однак це – "реальна розповідь реальної жінки". Вибачень за фейковий сюжет не було.

На початку квітня 2021 року російська пропаганда почала розкручувати історію про маленького хлопчика, який загинув від вибуху боєприпасу в селищі Олександрівське, яке знаходиться на околиці Єнакієво (окупована територія).

Попри те, що воно знаходиться в 14 кілометрах від лінії фронту, росіяни стверджують, що хлопчик загинув від вибуху снаряду, який скинули з українського коптера.

Україна наполягає, що безпілотники так далеко не літають, а дитина загинула від вибуху снаряду, яку знайшла в гаражі.