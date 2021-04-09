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СММ ОБСЄ не змогла визначити тип боєприпасу, від вибуху якого загинув 5-річний хлопчик в окупованому Олександрівському

Спостерігачі поспілкувалися з батьками і бабусею загиблої дитини.

СММ ОБСЄ не змогла визначити тип боєприпасу, від вибуху якого загинув 5-річний хлопчик в окупованому Олександрівському
Ілюстративне фото
Фото: 112

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не змогли визначити тип боєприпасу, через вибух якого 2 квітня загинув 5-річний хлопчик у тимчасово не підконтрольному уряду України селищі Олександрівське, розташованому за 47 км на північний схід від Донецька й за 14 км на південь від лінії зіткнення.

Про це йдеться у звіті місії за 7 квітня.

У документі зазначається, що спостерігачі ОБСЄ продовжили уточнювати інформацію про загибель п’ятирічного хлопчика 2 квітня в непідконтрольному урядові України населеному пункті Олександрівське. Команда СММ прибула на місце трагедії, а також поспілкувалася з батьками дитини.

Батьки хлопчика показали СММ медичну довідку, в якій зазначено, що він помер 2 квітня через травми внаслідок вибуху та численних осколкових поранень.

Також СММ побувала в будинку, який відвідував хлопчик. Зазначається, що спостерігачі побачили там воронку, численні отвори в головних воротах і дерев'яному сараї, у двох металевих резервуарах для води та в дерев'яній огорожі, що оточує сад. Було виявлено численні отвори в стінах будинку та вхідних металевих дверях, розбиті вікна, отвір у стелі кухні й у вітальні.

Того ж дня бабуся хлопчика повідомила спостерігачам, що також дістала поранення внаслідок вибуху 2 квітня.

"Визначити, боєприпас із якого озброєння став причиною виникнення вирви, не вдалося. За оцінкою, усі перелічені вище пошкодження з’явились нещодавно, вірогідно, внаслідок розльоту осколків", - сказано в звіті.

Нагадаємо, днями прокремлівські ЗМІ повідомляли про маленького хлопчика, імовірно вбитого безпілотником української армії на Донбасі. Ці повідомлення були використані спікером російської Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи.

В українському МЗС спростували інформацію про те, що дитина загинула нібито внаслідок удару безпілотникам ЗСУ. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.

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