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"ДНРівці" звинуватили ЗСУ у вбивстві п’ятирічного хлопчика, - Казанський

До розповсюдження російського фейку долучився колишній глава Держфінпослуг Василь Волга.

Окупаційна влада "ДНР" звинуватила Збройні сили України у вбивстві п'ятирічної дитини. За словами бойовиків, безпілотник ЗСУ нібито скинув якийсь вибуховий пристрій на селище Олександрівське, яке розташоване в глибокому тилу, за 15 кілометрів від лінії фронту, на околиці міста Єнакієве. Унаслідок цього загинула дитина і отримала поранення жінка.

Фото: https://www.facebook.com/den.kazansky

Про це повідомив представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України журналіст Денис Казанський.

"Сама розповідь виглядає абсолютно дико і нелогічно. Виходить, що український дрон без проблем, минаючи всі засоби ППО спокійно залетів у тил бойовиків. Але замість того, щоб розбомбити якусь базу з технікою або командний пункт, просто вибрав в якості мішені випадкових людей на городі. І скинувши на них вибуховий пристрій - так само спокійно полетів назад", - пояснив він у фейсбуці.

Казанський зазначив, що через цю "нісенітницю" в російських ЗМІ почалася справжня вакханалія.

"Пропагандисти дістали з ящиків запилені методички 2014 року і завели стару шарманку про фашистів і карателів, які розпинають хлопчиків. Причому ніхто навіть не намагався розібратися, що сталося. Росіяни плутали селище Олександрівське (околиця Єнакієвого) з Олександрівкою (західна околиця Донецька) і поширювали брехню про те, що дитина загинула там. У результаті марення про убиту з БПЛА дитину прокоментував навіть спікер Держдуми Володін, який зажадав виключити Україну з ПАРЄ", - розповів журналіст.

Та, наголосив він, найсумніше, що на відміну від неіснуючого розп'ятого хлопчика, дитина під Єнакієво дійсно загинула. Тільки боєприпас, який забрав її життя, не впав з неба, а, мабуть, зберігався десь у сараї або просто лежав у дворі. Адже гранати, монки, снаряди, які не вибухнули, - звичайні знахідки для зони АТО/ООС. І часто люди тягнуть такі знахідки до себе додому.

"Але воїни "руского міра" не придумали нічого кращого, ніж використовувати цей трагічний випадок для розпалювання ненависті і створення чергового міфу про звірства українців. Пропагандисти з РФ вже два дні б'ються в істериці, проклинаючи нас на всі лади. Знайшлися й ті, хто підключився до цього хору в Україні. Наприклад, розносити російський фейк кинувся забутий соціаліст-кримінальник Василь Волга, який з Києва у всіх деталях бачив, хто як і з якими намірами кріпив на безпілотник вибуховий пристрій", - додав Денис Казанський.

Фото: facebook.com/den.kazansky

Нагадаємо, що колишній глава Держфінпослуг Василь Волга сидів за хабарництво.

2012 року його засудили до п'яти років позбавлення волі, але в січні 2015 року вийшов на свободу після заміни вироку на м'якший.   

Як повідомляли, минулого тижня окупанти на Донбасі запустили в бік позицій ЗСУ дитячий літак з вибухівкою. Іграшка здетонувала при стягненні кішкою.

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