Спорожніли і станції метро, навіть такі популярні, як "Вокзальна".

У понеділок, перший день, коли проїзд у громадському транспорті Києва заборонений без спецперепусток, містом курсують подекуди повністю порожні вагони метро.

Фото: Олег Дишко

Фото: Олег Дишко

Фото: Олег Дишко

Фото: Олег Дишко

Спорожніли також і станції "підземки", зокрема і пересадкові, якими завжди користувалася велика кількість пасажирів. Порожньо і на "Вокзальній", якою користуються люди з передмість Києва та ті, кому необхідно потрапити на Центральний залізничний вокзал.

Фото: Олег Дишко

Фото: Олег Дишко

Фото: Олег Дишко

Фото: Олег Дишко

Нагадаємо, що місто з самого ранку скували затори, адже всі, хто не має спецперепусток, мають користуватися особистим транспортом або таксі. Через затори і високий попит тарифи таксі виросли удвічі, а подекуди – утричі.

31 березня міська влада Києва ухвалила рішення обмежити проїзд у транспорті через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Аналогічні обмеження впроваджували минулої весни.

Користуватися транспортом можна тільки за спецперепустками до 16 квітня. Іще до набуття чинності обмежень в Інтернеті з'явилися оголошення про продаж таких квитків.

Зокрема, за продаж підробних квитків затримали 18-річну киянку, яка розмістила у соцмережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень міста Києва. Вартість спецпропуску складала 200 гривень.