Помер колишній директор харківського авіазаводу Анатолій Мялиця

Мялиця помер на 81-му році життя після довготривалої хвороби.

Герой України, колишній генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, почесний професор НАУ "ХАІ" Анатолій Мялиця помер сьогодні, 5 квітня.

Анатолій Мялиця помер на 81-му році життя після довготривалої хвороби, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Згідно з повідомленням, церемонія прощання відбудеться 6 квітня з 11:00 до 12:00 у Центрі культури Київського району (вул. Скрипника, 7). Поховають Анатолія Мялицю на міському кладовищі №2 (вул. Пушкінська, 102).

Анатолій Мялиця - тричі генеральний директор ХДАВП (на посаді з 1985 по 1990, з 1996 по 2002, з 2008 по 2015 рік), лауреат Державної премії СРСР, заслужений машинобудівник України, Герой України, доктор технічних наук, почесний професор Національного аерокосмічного університету «ХАІ» ім. М. Є. Жуковського, автор понад 70 праць, присвячених теорії та практиці технологічної підготовки серійного авіаційного виробництва.

На авіазаводі пройшов шлях від технолога до генерального директора підприємства. Під керівництвом Анатолія Мялиці ХАЗ освоїв серійне виробництво літаків Ан-74 та його модифікацій, розробив і підняв у небо легкомоторний літак ХАЗ-30.

Анатолій Мялиця був міністром промислової політики в уряді Віктора Януковича (2002-2004), у 2004-2005 радником прем'єр-міністра, у 2005 очолював "Антонов", тричі був гендиректором харківського авіазаводу (1985-1990, 1996-2002, 2008-2015).