Сирієць намагався підкупити харківського прикордонника, аби пропустили його співвітчизників

У харківському аеропорту громадянин Сирії намагався дати начальнику одного з підрозділів відділу прикордонної служби 1500 доларів хабаря.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“У такий спосіб правопорушник 1988 року народження намагався вирішити питання щодо сприяння у безперешкодному перетинанні державного кордону в пункті пропуску "Харків-авіа" його співвітчизниками, громадянами Сирії”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали іноземця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одразу після передачі хабаря службовій особі. Гроші вилучено.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники кримінального правопорушення.

Нагадаємо, росіянин, який порушив порядок в’їзду до Криму, намагався підкупити українську прикордонницю. Чоловіку заборонили в'їзд до України протягом трьох років.