Львівського адвоката затримали за підбурювання обвинуваченого до надання хабаря судді

Таким чином захисник розраховував змінити запобіжний захід з тримання під вартою на більш м‘який.

У Львові затримали місцевого адвоката за підбурювання до надання хабаря.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Наразі адвокатові повідомлено про підозру за ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу.

Встановлено, що адвокат через посередника підбурював обвинуваченого до надання неправомірної вигоди суддям Стрийського міськрайонного суду Львівської області за зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на більш м‘який.

Затримали адвоката під час отримання 3700 доларів США, кошти були вилучені. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Фото: lviv.gp.gov.ua

Нагадаємо, 22 березня Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок судді Міжгірського районного суду Закарпатської області Андрію Гайдуру. Його визнали винним у хабарництві та засудили до 5 років позбавлення волі.

У лютому 2020 року Гайдура затримали після отримання 15 тисяч гривень за задоволення цивільного позову фізичної особи. Гроші знайшли в службовому кабінеті в картонній коробці з-під пластиліну.