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Офіс президента оприлюднив список кандидатів на суддю ЄСПЛ від України

З 2010 року суддею ЄСПЛ від України є Ганна Юдківська.

Офіс президента оприлюднив список кандидатів на суддю ЄСПЛ від України
Європейський суд з прав людини, м. Стразбург, Франція
Фото: coe.int

На сайті президента України оприлюднено список осіб, які подали документи для участі у конкурсі з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України. Прийом документів тривав до 30 березня.

Серед 17 кандидатів на посаду - колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, народний депутат від "Слуги народу" голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, віцепрезидент ПАРЄ від України Олександр Мережко, президент Європейського комітету з запобігання катуванням, перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Аркадій Бущенко, адвокат Анатолій Яровий.

В оголошенні зазначається, що список може бути оновлено у разі надходження документів, які були подані поштою у визначений конкурсною комісією.

Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 5 квітня.

Нагадаємо, з 2010 року суддею ЄСПЛ від України є Ганна Юдківська (її чоловік - нардеп Георгій Логвинський). Термін її повноважень закінчився в квітні 2019 року. Юдківська продовжує залишатися суддею ЄСПЛ від України до обрання наступного судді.

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