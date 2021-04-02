Фото: ЧЕСНО

На одній з дільниць 87 округу вибори визнали недійсними через зникнення бюлетнів. Їх нестача з'ясувалася під час перерахунку, повідомили на сторінці руху ЧЕСНО в Facebook.

За цю ніч з 1 на 2 квітня планували перерахувати 20 дільниць, але встигли тільки п'ять. В ході перерахунку на одній з них члени виявили зникнення.

"На цій дільниці перемагав Олександр Шевченко. У нього було 377 голосів, а у Василя Вірастюка 140. Причина визнання виборів недійсними - пропала частина бюлетенів, а саме 100 бюлетенів за Шевченка. Нагадаємо, що відрив між Шевченком і Вірастюком йде на кілька сотень голосів", - зазначили спостерігачі.

Фото: ЧЕСНО

Фото: ЧЕСНО

Кілька членів ОВК голосували проти визнання виборів недійсними, але більшість була за. Викликали поліцію. Один з членів заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній дільниці.

Станом на 8 ранку, за даними ЦВК, підраховано 90,59% голосів. З результатом у 31,51% лідирує "слуга народу" Василь Вірастюк, на другому місці ексдиректор "Буковелю", кандидат "За майбутнє" Олександр Шевченко. На третьому, із відривом менш ніж у відсоток, Руслан Кошулинський від ВО "Свобода".

У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Зранку мер Івано-Франківська Марцінків оприлюднив дані паралельного підрахнуку голосів, згідно з яким Шевченко перемагав, Вірастюк був на другому місці з розривом приблизно в 160 голосів, а Кошулинський – на третьому.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія "Слуга народу". Підрахунок голосів від вівторка і до ночі четверга "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Вночі ОВК оголосила перерву, підрахунок відновили близько 12 години.

У мережі ОПОРА також повідомили, що "слуги народу" під час візиту на ОВК провокували конфлікт між ними та одним з кандидатів, Олександром Шевченком, а також проявляли публічний тиск на членів комісії.