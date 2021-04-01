Зеленський відреагував на загострення на Донбасі

"Наша ж стратегія – обов’язково мир і повернення наших людей і територій".

Президент Володимир Зеленський вважає, що військові навчання і можливі провокації вздовж кордону є традиційною справою Російської Федерації, якою вона намагається створювати атмосферу загрози і тиску під час переговорів про припинення вогню.

Глава держави запевнив, що Україна готова до таких провокацій.

"Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як Президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія – обов’язково мир і повернення наших людей і територій", - написав Зеленський у фейсбуці.

Президент наголосив, що ескалація на сході України помітна з початку року. За його словами, тільки за перші місяці Україна має 20 загиблих і 57 поранених.

"Така ціна війни та відстоювання нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. Нашої України", - зазначив він.

Глава держави зауважив, що санкції проти Віктора Медведчука, "наша голосна та тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру й беззаперечна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, що вторгся на Донбас і окупував Крим".

"Це зрозуміло. Як зрозуміло й те, що ми хотіли б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше – як з 27 липня 2020 року, коли впродовж місяців у нас було в десятки разів менше поранених і загиблих. І ми над цим працюємо", додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Український парламент а позачерговому засіданні ухвалив заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Водночас ТКГ не досягла згоди про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.