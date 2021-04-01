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НАЗК відновило фінансування партії "Слуга народу"

Фінансування було припинене 1 березня.

НАЗК відновило фінансування партії "Слуга народу"
Фото: facebook/Слуга Народу

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування партії "Слуга народу".

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"За результатами перевірки уточнюючих звітів партії "Слуга народу" за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії", - сказано в повідомленні.

У відомстві вказали, що за чотири квартали минулого року до НАЗК надійшло 675 звітів політичних партій.

Також у агентстві зазначають, що у березні НАЗК передало до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушень у звіті "Слуги народу". Аналогічне повідомлення передали щодо партії "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Конгрес Українських Націоналістів" та "Блок Кернеса - Успішний Харків". 

Крім того, НАЗК склало та направило до суду 9 протоколів про адміністративні правопорушення щодо керівників (уповноважених осіб) партій за виявлені у поданих звітах порушення щодо партій: "Українська народна партія"; "Нова політика"; "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна"; "Народні ініціативи Олександра Фельдмана"; "Соціал-патріотична асамблея слов’ян"; "ВАРТА (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)"; "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!"; "Республіканська християнська партія"; "Рух нових сил Михеіла Саакашвілі".

Нагадаємо, 1 березня НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" - у зв’язку з виявленими порушеннями. Тоді ознаки правопорушень було виявлено у звітах 11 партій.

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