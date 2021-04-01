Керівниця "Схем" виграла в ЄСПЛ справу про доступ до даних з її телефона

Європейський суд з прав людини повністю задовольнив скаргу журналістки, головної редакторки програми розслідувань "Схеми" Наталки Седлецької у справі проти Генеральної прокуратури України, слідчі якої у 2018 році хотіли отримати доступ до даних з її телефона.

Суд визнав, що дії влади несли загрозу розкриття джерел журналістки, яка проводить антикорупційні розслідування, а отже, уряд порушив цим статтю 10 Конвенції про захист прав людини (свобода вираження поглядів). Рішення на користь журналістки судді ЄСПЛ ухвалили одностайно, передає Радіо Свобода.

"Ухвала районного суду від 27 серпня 2018 року дозволила ГПУ збирати широкий спектр захищених комунікаційних даних щодо особистих та професійних контактів журналістки протягом 16 місяців. (...) Ці дані можуть включати інформацію, що ідентифікує конфіденційні джерела заявниці", - зазначив суд у своєму рішенні.

Судді встановили, що влада України не мала достатніх підстав, які могли б виправдати втручання у права головної редакторки програми розслідувань «Схеми».

"Наведені національними судами причини втручання у права заявниці відповідно до статті 10 були недостатніми, щоб продемонструвати, що втручання було пропорційним та відповідало нагальній потребі суспільства", - зазначає ЄСПЛ.

"Ризик заподіяння шкоди інтересам, захищеним статтею 10, був ще більшим, оскільки фокус роботи заявниці як журналістки був на розслідуванні високопосадової корупції, включно з корупцією в самій ГПУ", - йдеться в рішенні.

Відповідним рішенням судді ЄСПЛ також постановили, що країна-відповідач має відшкодувати заявниці 2350 євро судових і юридичних витрат та 4500 євро моральної компенсації.

Юридичний супровід справи здійснювали адвокати Сергій Заєць, Людмила Панкратова, Анатолій Попов і Віра Крат за підтримки Інституту розвитку регіональної преси.

Європейський суд з прав людини перейшов у стадію ухвалення рішення в цій справі в липні 2019 року. Розгляд справи Наталки Седлецької по суті в ЄСПЛ розпочався наприкінці листопада 2018 року. Відтоді він запросив та отримав письмові коментарі обох сторін.

Седлецька разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення держтаємниці і даних досудового розслідування директором НАБУ Ситником. Причиною стало злите в мережу аудіо розмови офрекордс з головними редакторами кількох видань, на якому людина з голосом, схожим на голос Ситника, розповідає деталі кримінальних проваджень, зокрема, зачитує матеріали справи експрокурора Кулика.