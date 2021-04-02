На ще одній дільниці 87 ОВК зникли бюлетені з голосами за Шевченка, – ОПОРА

Фото: Facebook ОПОРА

На ще одній дільниці 87 виборчого округу не дорахувалися 47 бюлетенів з голосами за кандидата від "За майбутнє" Олександра Шевченка . Мова йде про результати голосування на дільниці №260019 у селі Іваниківка, повідомляє у Facebook мережа ОПОРА

"Так, ОВК перерахувала голоси за Олександра Шевченка. Було зазначено 144 голоса, втім під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів. Члени комісії викликали поліцію", – повідомили спостерігачі.

До цього на дільниці №261030 не дорахувалися 100 бюлетнів на користь Шевченка, вибори на ній визнали недійсними. Це означає, що результати голосування за всіх кандидатів на дільниці не враховуються взагалі.

Окрім того, недійсними визнали вибори на ще одній дільниці, в місті Яремче. Там Шевченко і кандидат ВО "Свобода" Кошулинський набрали однакову кількість.

Станом на 12:43 підраховано 90,59% голосів. З результатом у 31,51% лідирує "слуга народу" Василь Вірастюк, на другому місці ексдиректор "Буковелю", кандидат "За майбутнє" Олександр Шевченко. На третьому, із відривом менш ніж у відсоток, Руслан Кошулинський від ВО "Свобода". Між Вірастюком і Шевченком різниця приблизно в 1000 голосів, між Шевченком і Кошулинським - в кілька сотень.

Докладніше про те, як на 87 окрузі з неділі не можуть підрахувати голоси, читайте в матеріалі "Мінування”, десант “слуг” і силовики. Де результати виборів на Франківщині?".