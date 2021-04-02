Стягуванням військ на кордоні з Україною Путін намагається перемкнути увагу росіян з внутрішніх проблем, - Волкер

"Найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну".

Накопичуючи війська на кордоні, президент Росії Володимир Путін намагається перемкнути увагу росіян з внутрішніх проблем на міжнародні питання, а також чинити психологічний тиск на Україну.

Про це колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер сказав у коментарі Голосу Америки.

"По-перше, Путін намагається переключити увагу росіян від новин про Навального та внутрішніх проблем на міжнародні питання. По друге, я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США", - зазначив дипломат.

Волкер нагадав, що коли президента Байдена спитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав "так".

"Тож я думаю, зараз вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена. Але, мабуть найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну", - сказав Волкер.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.

Учора головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.