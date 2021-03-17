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Байден сказав, що вважає Путіна вбивцею

Президент США попередив, що той відповість за втручання у вибори.

Байден сказав, що вважає Путіна вбивцею
Фото: ABC News

Президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

Таку заяву він зробив під час інтерв'ю телеканалу ABC, відповідаючи на питання журналіста Джорджа Стефанопулуса.

"Угу, так", - ствердно сказав президент США на питання, чи вважає Путіна вбивцею.

Він повідомив, що недавно мав довгу розмову з президентом Росії і зробив Путіну попередження. "Я його непогано знаю. І діалог почався з того, що я сказав: "Ви знаєте мене, я знаю вас. І якщо я точно зрозумію, що це сталося, будьте готовими".

Що саме мав на увазі Байден, він не уточнив.

Але якраз напередодні Офіс директора Національної розвідки США опублікував доповідь про іноземні загрози американським президентським виборам 2020 року. Один з висновків - Росія з відома Путіна підтримувала переобрання Дональда Трампа в 2020 році і з цією метою намагалася дискредитувати Байдена. 

Нагадаємо, покійний американський сенатор Джон Маккейн у 2016 році закликав називати президента РФ Володимира Путіна "тим, ким він є" - бандитом, убивцею і агентом КДБ.

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