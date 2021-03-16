США зіткнулися з найбільшою хвилею міграції за останні 20 років

Сплеск міграції в уряді США пов’язують з погіршенням умов життя в Мексиці та країнах Центральної Америки.

Сполучені Штати зіткнулися з найбільшою масою мігрантів на своєму південно-західному кордоні за останні 20 років.

Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, передає Reuters.

Кількість спроб перетину кордону людьми з Центральної Америки та Мексики стабільно зростає з квітня 2020 року, і більшість самотніх дорослих та сімей отримують відмову, заявив Майоркас.

"Ми встигаємо зустріти більше людей на південно-західному кордоні, ніж у нас було за останні 20 років", - сказав він.

Відповідна заява пролунала на тлі спроб адміністрації Байдена впоратися з напливом дітей, які намагаються самостійно перетнути американсько-мексиканський кордон.

Станом на неділю співробітники Прикордонного патрулю утримували майже 4300 дітей без супроводу, повідомив представник агентства на умовах анонімності. За законом, діти повинні бути перевезені з митних та прикордонних закладів у притулки, що працюють у сфері охорони здоров'я, протягом 72 годин.

Сплеск міграції в уряді США пов’язують з погіршенням умов життя в Мексиці та так званому Північному трикутнику - Гватемалі, Гондурасі та Сальвадорі.