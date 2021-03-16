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Країни НАТО збільшили витрати на оборону, незважаючи на пандемію

Реальне зростання витрат Північноатлантичного альянсу склало майже 3%.

Країни НАТО збільшили витрати на оборону, незважаючи на пандемію
Фото: EPA/UPG

Незважаючи на значне скорочення податкових надходжень через пандемію коронавірусу, держави НАТО торік виділили на військові потреби майже 1,1 трлн доларів - на 2,7% більше, ніж роком раніше.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок, 16 березня, доповіді генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Йенса Столтенберга, передає DW.

Найбільший приріст витрат - 3,9% - зафіксовано у США, які вже тривалий час намагаються домогтися більш збалансованого розподілу витрат на оборону між країнами-членами НАТО.

У 2020 році США виділили на військові потреби близько 785 млрд доларів. Це майже в 2,4 рази більше, ніж всі інші 29 країн-партнерів, разом узяті, і найвища частка ВВП (3,7%).

США домагаються, щоб партнери по НАТО якомога швидше почали виділяти на оборону не менше 2% свого ВВП. Торік лише десять держав альянсу досягли цієї мети - Словаччина, Греція, Великобританія, Румунія, Польща, Франція, Норвегія, Естонія, Латвія і Литва. Німеччина як і раніше далека від виконання вимог США: в 2020 році вона виділила на оборону 51,6 млрд євро - 1,56 % її ВВП.

Як повідомляли, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг назвав основні виклики, які стоять зараз перед альянсом. Один з них - агресивні дії Росії. Столтенберг закликав Європу і Північну Америку до єдності.

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