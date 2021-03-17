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Ісландія відкриває кордони для вакцинованих проти ковіду

Тим, хо має щеплення, дозволено відвідувати країну без тестування та карантину.

Ісландія відкриває кордони для вакцинованих проти ковіду
Фото: tov-tob.livejournal.com

Влада Ісландії прийняла рішення з четверга відкрити в'їзд в країну для туристів, вакцинованих проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

"Уряд Ісландії оголошує, що всім, хто пройшов вакцинацію проти COVID-19, дозволено відвідувати країну без дотримання прикордонних заходів, таких як тестування та карантин", - цитують ЗМІ заяву уряду країни.

Відзначається, що з 18 березня дозвіл буде поширюватися на країни, що знаходяться за межами Шенгенської зони, включаючи Великобританію і США.

На початку березня в Ісландії через поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2 вводили надзвичайний стан. Головний епідеміолог країни Торолфур Гуднасон, уточнив, що SARS-CoV-2 був виявлений у чоловіка і жінки у віці від 50 до 70 років.

Загалом кількість підтверджених випадків ковіду в цій країні виросло до 43. Стан усіх інфікованих - не важкий.

Нагадаємо, Європейський Союз запустить систему COVID-сертифікатів, які дадуть можливість подорожувати тим, хто зробив щеплення проти коронавірусу і тим, хто перехворів.

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