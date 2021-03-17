У Дніпрі від коронавірусу помер директор міської лікарні №4

Генеральний директор клінічної лікарні №4 міста Дніпро, заслужений лікар України, депутат Дніпропетровської обласної ради від партії "Пропозиція" Костянтин Чебанов помер від коронавірусу.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Ковід клятий... Ми тягнули Костянтина Чебанова, як могли. Кожен день мені доповідали про його стан здоров'я. Не витягнули..." - написав Філатов у фейсбуці.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Чебанов з початку березня перебував у реанімації в тяжкому стані на апараті штучної вентиляції легень.

Він очолював лікарню №4 з 2002 року, а до того ще вісім років був головним лікарем дитячої міської лікарні №2.

Йому було 64 роки.