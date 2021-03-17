В Україні за добу виявили майже 12 тис. випадків ковіду, госпіталізовано понад 4 тис.

Померло 289 людей - найбільше від початку пандемії.

В Україні у вівторок, 16 березня, провели 50 966 тестувань методом ПЛР і виявили 11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.

Учора госпіталізовано 4 887 осіб з коронавірусом. Одужали 5 467 осіб, 289 - померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 121 випадок;

Вінницька область – 750 випадків;

Волинська область – 239 випадків;

Дніпропетровська область – 539 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 482 випадки;

Закарпатська – 557 випадків;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 630 випадків;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 884 випадки;

Миколаївська область – 452 випадки;

Одеська область – 883 випадки;

Полтавська область – 265 випадків;

Рівненська область – 433 випадки;

Сумська область – 283 випадки;

Тернопільська область – 485 випадків;

Харківська область – 750 випадків;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 703 випадки;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 481 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Від початку пандемії в Україні захворіло 1 489 023 особи. Одужало 1 237 676 людей, зафіксовано 28 986 пов’язаних із ковідом смертей.

За даними аналізу вчених Академії наук України, смертність весняної хвилі коронавірусу в Україні вже перевищила показники осінньої і буде зростати як мінімум до квітня.