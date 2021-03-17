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В Україні за добу виявили майже 12 тис. випадків ковіду, госпіталізовано понад 4 тис.

Померло 289 людей - найбільше від початку пандемії.

В Україні за добу виявили майже 12 тис. випадків ковіду, госпіталізовано понад 4 тис.
Фото: EPA/UPG

В Україні у вівторок, 16 березня, провели 50 966 тестувань методом ПЛР і виявили 11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.

Учора госпіталізовано 4 887 осіб з коронавірусом. Одужали 5 467 осіб, 289 - померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 121 випадок;
  • Вінницька область – 750 випадків;
  • Волинська область – 239 випадків;
  • Дніпропетровська область – 539 випадків;
  • Донецька область – 373 випадки;
  • Житомирська область – 482 випадки;
  • Закарпатська – 557 випадків;
  • Запорізька область – 348 випадків;
  • Івано-Франківська область – 506 випадків;
  • Київська область – 630 випадків;
  • Кіровоградська область – 112 випадків;
  • Луганська область – 110 випадків;
  • Львівська область – 884 випадки;
  • Миколаївська область – 452 випадки;
  • Одеська область – 883 випадки;
  • Полтавська область – 265 випадків;
  • Рівненська область – 433 випадки;
  • Сумська область – 283 випадки;
  • Тернопільська область – 485 випадків;
  • Харківська область – 750 випадків;
  • Херсонська область – 66 випадків;
  • Хмельницька область – 703 випадки;
  • Черкаська область – 297 випадків;
  • Чернівецька область – 481 випадок;
  • Чернігівська область – 84 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Від початку пандемії в Україні захворіло 1 489 023 особи. Одужало 1 237 676 людей, зафіксовано 28 986 пов’язаних із ковідом смертей.

За даними аналізу вчених Академії наук України, смертність весняної хвилі коронавірусу в Україні вже перевищила показники осінньої і буде зростати як мінімум до квітня.

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