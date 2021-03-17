В Україні за добу виявили майже 12 тис. випадків ковіду, госпіталізовано понад 4 тис.

В Україні у вівторок, 16 березня, провели 50 966 тестувань методом ПЛР і виявили 11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.
Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.
Учора госпіталізовано 4 887 осіб з коронавірусом. Одужали 5 467 осіб, 289 - померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 121 випадок;
- Вінницька область – 750 випадків;
- Волинська область – 239 випадків;
- Дніпропетровська область – 539 випадків;
- Донецька область – 373 випадки;
- Житомирська область – 482 випадки;
- Закарпатська – 557 випадків;
- Запорізька область – 348 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Київська область – 630 випадків;
- Кіровоградська область – 112 випадків;
- Луганська область – 110 випадків;
- Львівська область – 884 випадки;
- Миколаївська область – 452 випадки;
- Одеська область – 883 випадки;
- Полтавська область – 265 випадків;
- Рівненська область – 433 випадки;
- Сумська область – 283 випадки;
- Тернопільська область – 485 випадків;
- Харківська область – 750 випадків;
- Херсонська область – 66 випадків;
- Хмельницька область – 703 випадки;
- Черкаська область – 297 випадків;
- Чернівецька область – 481 випадок;
- Чернігівська область – 84 випадки.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Від початку пандемії в Україні захворіло 1 489 023 особи. Одужало 1 237 676 людей, зафіксовано 28 986 пов’язаних із ковідом смертей.
За даними аналізу вчених Академії наук України, смертність весняної хвилі коронавірусу в Україні вже перевищила показники осінньої і буде зростати як мінімум до квітня.