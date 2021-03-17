У МОЗ порахували кількість побічних реакцій від COVID-вакцинації в Україні

В Україні на понад 62 тисячі щеплень від COVID-19 було зафіксовано 361 незначну побічну реакцію. Це 0,5% від загальної кількості вакцинацій.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На більш ніж 62 тисячі вакцинацій у нас всього була зареєстрована 361 побічна реакція - 0,5%. З яких тільки дві реакції потребували нагляду лікарів. В одному випадку це був початок анафілактичного шоку, алергічна реакція. І в одному випадку було підвищення температури протягом 2 діб, і лікарі вирішили, що треба спостерігати за цією людиною. Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, це імунобіологічний препарат, тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% - це дуже мала кількість”, - повідомив Степанов.

Він додав, що решта реакцій, які були зафіксовані у щеплених від COVID-19 осіб, незначні. Це або підвищення температури, або головний біль, або почервоніння у місці введення вакцини.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 березня, в Україні 8 928 осіб отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Станом на 17 березня в Україні щеплення від ковіду отримали вже 62 083 людини.