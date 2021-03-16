Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний тест він отримав під час робочого візиту в Японію.

Про це Гусєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З 16 березня я у складі офіційної української делегації на чолі з міністром оборони України Андрієм Тараном перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19", - написав він.

Зараз Гусєв перебуває у посольстві України в Японії на самоізоляції.

"Почуваю себе добре. Враховуючи різницю в часі, коментарі з цього приводу буду давати вже завтра. З усіх робочих питань залишаюся з командою "Укроборонпрому" на постійному зв'язку дистанційно", - додав він.

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