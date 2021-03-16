Кличко заявив про найскладнішу ситуацію в лікарнях від початку пандемії

За словами мера, якщо динаміка поширення ковіду збережеться, то у лікарнях вже найближчим часом закінчаться місця.

Київ просить уряд посилити карантинні заходи для "помаранчевої зони", а МВС, МОЗ та Мінінфраструктури – контроль за дотриманням обмежень.

За півтора тижні кількість хворих і госпіталізованих у столиці збільшилися вдвічі, повідомив на терміновому брифінгу мер Києва Віталій Кличко. Він додав, що на четвер заплановано футбольний матч, на який приїде до 35 000 глядачів. На думку Кличка, "це може стати другим Буковелем".

"Динаміка розповсюдження хвороби загрозлива. Київ звертається до уряду розширити перелік обмежень, що діють у "помаранчевій" зоні, тобто зробити те, що винятково в компетенції уряду... Столична влада вимагає повноважень місцевих органів влади самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів", – зазначив Кличко.

Він додав, що для учнів 5-11 класів канікули починаються на два дні раніше, з 18 березня. Садки і початкова школа працюють у звичному режимі.

За словами мера, на сьогодні стаціонарно лікують 3500 пацієнтів з ковідом, з них 71% у важкому стані.

"Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії. З такими темпами вже за кілька днів місць у лікарнях не буде", – додав мер.

Нагадаємо, що зараз "помаранчева" зона не передбачає додаткових до "жовтої" обмежень. В "червоній" зоні діють такі самі обмеження, як під час локдауну, тобто відкритими будуть тільки садочки і початкові класи, закриють заклади харчування, непродовольчі магазини, спортзали. Регулярні пасажирські перевезення припиняються.

У МОЗ сьогодні попросили владу Києва та Вінниці не чекати потрапляння в "червону" зону і самостійно посилити обмеження.