В Україні щеплення від ковіду отримали вже 62 083 людини

За минулу добу, 15 березня, в Україні 8 928 осіб отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість щеплених за добу - у Полтавській області (690). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 644), найменша - у Чернігівській області (1 226).

Всього від початку кампанії вакциновано 62 083 особи.

Фото: МОЗ

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 440 щеплень;

Волинська область – 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 490 щеплень;

Донецька область – 600 щеплень;

Житомирська область – 130 щеплень;

Закарпатська область – 190 щеплень;

Запорізька область – 240 щеплень;

Івано-Франківська область – 490 щеплень;

Київська область – 600 щеплень;

Кіровоградська область – 180 щеплень;

Луганська область – 220 щеплень;

Львівська область – 349 щеплень;

м. Київ – 560 щеплень;

Миколаївська область – 240 щеплень;

Одеська область – 270 щеплень;

Полтавська область – 690 щеплень;

Рівненська область – 300 щеплень;

Сумська область – 280 щеплень;

Тернопільська область – 590 щеплень;

Харківська область – 259 щеплень;

Херсонська область – 360 щеплень;

Хмельницька область – 410 щеплень;

Чернівецька область – 370 щеплень;

Чернігівська область – 220 щеплень;

Черкаська область – 180 щеплень.

Нагадаємо, наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».

2 березня головний санлікар Віктор Ляшко вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва. Процес вакцинації транслювався в ефірі. Раніше того ж дня президент Володимир Зеленський зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями. Першим із чиновників вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

15 березня тало відомо, що Віктор Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації. Ефективність вакцини AstraZeneca після першої дози щеплення складає 76%.