МОЗ дозволив вакцинувати громадських діячів поза чергою для популяризації щеплень

Їм будуть колоти дози, які в іншому випадку мали б утилізувати.

Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу громадських діячів, спортсменів, діячів культури, лідерів релігійних спільнот поза чергою. Це будуть робити з подвійною метою: щоб популяризувати щеплення і щоб не доводилося утилізувати невикористані дози.

Про це йдеться наказі міністра Максима Степанова від 1 березня.

"Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляють в Україну у багатодозних флаконах. Кожен флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона вакцина має бути використана протягом 6 годин, скільки й триває одна сесія мобільної виїзної бригади. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані", - пояснили в Центрі громадського здоров'я.

Такі невикористані дози з відкритих флаконів можна буде використовувати для людей з-поза черги за трьох умов:

зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;

виявлено протипоказання до вакцинації у тих, які прийшли на вакцинальну сесію;

кількість людей, що вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання (10 доз з одного флакона) всіх відкритих флаконів з вакциною.

Нагадаємо, що в Україні вакцинували проти коронавірусу 5905 осіб (за останню добу - 1764). Серед них - міністр охорони здоров'я Максим Степанов.