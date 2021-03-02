У ВООЗ вважають, що перемогти пандемію до кінця року нереально, але можна впоратися з найгіршими наслідками

Керівник програми з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Майкл Раян заявив, що перемогти пандемію ковіду до кінця 2021 року нереально, але ефективна вакцинація може впоратися з найгіршими її наслідками: смертями і госпіталізаціями.

Світ має сфокусуватися на зведенні передачі коронавірусу до мінімуму, наводить слова Раяна The Hindu.

"Якщо ми розумні, то зможемо закінчити госпіталізації і смерті, пов'язані з пандемією до кінця року", - повідомив Раян на брифінгу.

Він додав, що вірить у прискорення боротьби з пандемією, якщо вакцини почнуть впливати не тільки на рівень смертності і госпіталізацій, а й на динаміку та ризик передачі інфекції. Однак доктор застеріг від самозаспокоєння і підкреслив, що в умовах розвитку епідемії немає жодних гарантій.

"Станом на зараз вірус значною мірою контролюється", - сказав він.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреісус на брифінгу додав, що уперше за сім тижнів кількість нових заражень коронавірусом зросла. Він охарактеризував це як розчарування, але сказав, що у цьому немає нічого дивного.

Гендиректор ВООЗ додав, що організація працює над тим, щоб зрозуміти причини збільшення кількості заражень, але цей спалах може бути пов'язаним з послабленням заходів громадської охорони здоров'я.

Нагадаємо, голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге вважає, що пандемія коронавірусу закінчиться на початку 2022 року. На його думку, вірус продовжить своє поширення, однак необхідності у всіх обмеженнях вже не буде.

При цьому Клюге зазначив, що це ймовірний розвиток подій, але точний результат визначити наразі не можна.