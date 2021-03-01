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У Львові робот-хірург Da Vinci вперше прооперував дитину

13-річній дівчинці видалили спайки у кишківнику.

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги робот-хірург Da Vinci вперше прооперував дитину. Львівські хірурги зробили операцію кишківника 13-річній дівчинці.

"Три проколи по вісім міліметрів замість розрізу черевної порожнини - це сучасна медицина, яка відтепер доступна і маленьким українцям", - написав у фейсбуці директор лікарні Олег Самчук.

Він розповів, що 13-річна пацієнтка народилася із патологією кишківника. Ваду тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання тільки погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність. Вона страждала від болів, що супроводжувалися блювотою. Численні госпіталізації і медикаментозне лікування лише тимчасово полегшували стан. Без ще однієї операції дівчинка не просто страждала б, був ризик виникнення гострої кишкової непрохідності і навіть некрозу, а це уже питання життя. Однак усунення спайок відкритим способом, яких уже було три, у подальшому загрожувало виникненням нових, що саме собою не було виходом.

Дізнавшись про наявність Da Vinci у лікарні швидкої допомоги, батьки дівчинки звернулися по допомогу.

Відтак у черевну порожнину дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення у тривимірній проєкції із 20-кратним збільшенням. Хірург, який сидів за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, мав додатково ще дві "руки" і ліквідовував множинні спайки із мінімальною травматизацією здорових тканин. На ліквідацію спайок пішло майже три години.

Робот Da Vinci - це апарат для проведення хірургічних операцій, що виробляється американською компанією Intuitive Surgical. Він складається з двох блоків: перший - для хірурга-оператора, другий - "чотирирукий" маніпулятор. Одна "рука" тримає камеру, дві інші відтворюють рухи справжнього хірурга, а четверта "рука" асистує.

Львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасний американський апарат для проведення складних операцій торік у листопаді.

Уже в грудні робот-хірург Da Vinci успішно прооперував свого першого пацієнта. Він без розрізів видалив грижу діафрагми 50-річному жителю Бродів.

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