"Da Vinci - це мрія кожного хірурга. Він ювелірно і надточно допоможе видаляти найдрібніші пухлини".

Львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасний американський апарат для проведення складних операцій - робота-хірурга Da Vinci.

Про це повідомив генеральний директор клініки Олег Самчук.

Фото: facebook.com/Oleg-Samchuk

"Da Vinci - це мрія кожного хірурга. Він ювелірно і надточно допоможе видаляти найдрібніші пухлини. У лікаря-хірурга, який сидітиме за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, буде додатково ще чотири “руки”, одна з яких - камера, що транслюватиме зображення у тривимірній проекції із 20-кратним збільшенням. Це як зазирнути всередину пацієнта, не розрізаючи його", - написав Самчук у фейсбуці.

Львівські лікарі збираються застосовувати Da Vinci у видаленні пухлин нирок, передміхурової залози, злоякісних новоутворень товстої та прямої кишки, а також у гінекології та кардіохірургії. Операції здійснюватимуться з мінімальними травмами і ризиками для життя людей.

Самчук повідомив, що Da Vinci прибув до Львова зі США. Це подарунок компанії Meest.

Зараз робот проходить сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я України.

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