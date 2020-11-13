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В Україні знову ковідний рекорд - ​11 787 нових випадків за добу

6 155 українців одужали від ковіду, 172 людини померли.

Станом на ранок 13 листопада в Україні зафіксовано рекордні 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби 6 155 українців одужали від ковіду, 172 людини померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Захворіли зокрема 388 дітей та 555 медпрацівників, госпіталізовано 1 587 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 512 652 особи, одужало 233 849 пацієнтів, 9 317 людей з коронавірусною недугою померли.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 48 646 випадків;
  • Вінницька область – 13 367 випадків;
  • Волинська область – 18 004 випадки;
  • Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
  • Донецька область – 16 025 випадків;
  • Житомирська область – 21 138 випадків;
  • Закарпатська область – 18 832 випадки;
  • Запорізька область – 16 811 випадків;
  • Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
  • Київська область – 23 103 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 501 випадок;
  • Луганська область – 4 940 випадків;
  • Львівська область – 36 000 випадків;
  • Миколаївська область – 11 646 випадків;
  • Одеська область – 31 332 випадки;
  • Полтавська область – 14 327 випадків;
  • Рівненська область – 24 045 випадків;
  • Сумська область – 16 781 випадок;
  • Тернопільська область – 23 012 випадків;
  • Харківська область – 46 137 випадків;
  • Херсонська область – 6 485 випадків;
  • Хмельницька область – 21 954 випадки;
  • Черкаська область – 11 673 випадки;
  • Чернівецька область – 27 140 випадків;
  • Чернігівська область – 11 020 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, позначку в 11 тис. заражень за добу Україна перетнула вчора. Так, за 11 листопада було виявлено 11 057 нових випадків ковіду. 198 пацієнтів померли. Одужали - 6 235 осіб.

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