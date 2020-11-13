В Україні знову ковідний рекорд - ​11 787 нових випадків за добу

Станом на ранок 13 листопада в Україні зафіксовано рекордні 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби 6 155 українців одужали від ковіду, 172 людини померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Захворіли зокрема 388 дітей та 555 медпрацівників, госпіталізовано 1 587 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 512 652 особи, одужало 233 849 пацієнтів, 9 317 людей з коронавірусною недугою померли.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 48 646 випадків;
- Вінницька область – 13 367 випадків;
- Волинська область – 18 004 випадки;
- Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
- Донецька область – 16 025 випадків;
- Житомирська область – 21 138 випадків;
- Закарпатська область – 18 832 випадки;
- Запорізька область – 16 811 випадків;
- Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
- Київська область – 23 103 випадки;
- Кіровоградська область – 3 501 випадок;
- Луганська область – 4 940 випадків;
- Львівська область – 36 000 випадків;
- Миколаївська область – 11 646 випадків;
- Одеська область – 31 332 випадки;
- Полтавська область – 14 327 випадків;
- Рівненська область – 24 045 випадків;
- Сумська область – 16 781 випадок;
- Тернопільська область – 23 012 випадків;
- Харківська область – 46 137 випадків;
- Херсонська область – 6 485 випадків;
- Хмельницька область – 21 954 випадки;
- Черкаська область – 11 673 випадки;
- Чернівецька область – 27 140 випадків;
- Чернігівська область – 11 020 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, позначку в 11 тис. заражень за добу Україна перетнула вчора. Так, за 11 листопада було виявлено 11 057 нових випадків ковіду. 198 пацієнтів померли. Одужали - 6 235 осіб.