В Україні знову ковідний рекорд - ​11 787 нових випадків за добу

Станом на ранок 13 листопада в Україні зафіксовано рекордні 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби 6 155 українців одужали від ковіду, 172 людини померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Захворіли зокрема 388 дітей та 555 медпрацівників, госпіталізовано 1 587 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 512 652 особи, одужало 233 849 пацієнтів, 9 317 людей з коронавірусною недугою померли.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 48 646 випадків;

Вінницька область – 13 367 випадків;

Волинська область – 18 004 випадки;

Дніпропетровська область – 19 909 випадків;

Донецька область – 16 025 випадків;

Житомирська область – 21 138 випадків;

Закарпатська область – 18 832 випадки;

Запорізька область – 16 811 випадків;

Івано-Франківська область – 26 824 випадки;

Київська область – 23 103 випадки;

Кіровоградська область – 3 501 випадок;

Луганська область – 4 940 випадків;

Львівська область – 36 000 випадків;

Миколаївська область – 11 646 випадків;

Одеська область – 31 332 випадки;

Полтавська область – 14 327 випадків;

Рівненська область – 24 045 випадків;

Сумська область – 16 781 випадок;

Тернопільська область – 23 012 випадків;

Харківська область – 46 137 випадків;

Херсонська область – 6 485 випадків;

Хмельницька область – 21 954 випадки;

Черкаська область – 11 673 випадки;

Чернівецька область – 27 140 випадків;

Чернігівська область – 11 020 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, позначку в 11 тис. заражень за добу Україна перетнула вчора. Так, за 11 листопада було виявлено 11 057 нових випадків ковіду. 198 пацієнтів померли. Одужали - 6 235 осіб.