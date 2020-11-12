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Україна може отримати 8,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу завдяки COVAX

Найближче засідання правління COVAX відбудеться 19 листопада, і тоді стане відомо про орієнтовні дати постачання, кількість і вартість вакцини.

Україна може отримати 8,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу завдяки COVAX
Фото: EPA/UPG

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8, 5 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить доставку в Україну вакцини проти коронавірусу в разі її реєстрації з доведеною безпечністю і ефективністю. Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Мова йде, якщо ми відраховуємо від нашої офіційно статистики, то це максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тис. доз", - сказав Ляшко.

За його словами, найближче засідання правління COVAX відбудеться 19 листопада, і тоді стане відомо про орієнтовні дати постачання, кількість і вартість вакцини.

Нагадаємо, 9 листопада німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше.

Уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року

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