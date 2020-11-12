Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків

Для того щоб зрозуміти, як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків, LB.ua проаналізував дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research», опубліковані на сайті Аптека.ua . Також ми попросили прокоментувати ситуацію лікарку-фтизіатра Оксану Молоду.

Пневмонія при коронавірусній хворобі має вірусне походження. Це означає, що антибіотики не допоможуть під час лікування ковіду. Однак із серпня по жовтень 2020 року частка продажу антибіотиків в Україні зросла із 7 до 14%. Одна з причин — неконтрольоване споживання.

Фото: EPA/UPG

Антибіотики

До протоколу лікування коронавірусної хвороби дійсно включені кілька видів антибіотиків, зокрема: азитроміцин, цефтріаксон, левофлоксацин і моксифлокацин. Ці ліки використовують лише в разі підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції: перед тим, як призначати їх, лікарі мають провести відповідні аналізи.

— Уже весь світ знає, що природа змін у легенях при ковіді має васкулярні причини, як, наприклад, при червоному вовчаку, — пояснює Оксана Молода. — Тобто це не класичне запалення, а атипове, яке ні в якому разі не лікують антибіотиками. Дійсно, буває ще й бактеріальна інфекція, але це можна визначити тільки шляхом призначення відповідних аналізів. Це ніяк не означає, що рутинно лікарі мають призначати антибіотики, адже таких людей не так і багато — близько 10% від усіх хворих.

Однак пацієнти можуть купувати антибіотики самовільно, а не за призначенням лікаря.

— Люди перелякані, бачать статистику, бачать абсолютну неспроможність МОЗу ухвалювати рішення, — каже Оксана Молода. — Захворювання на ковід, навіть якщо немає виражених проявів, сприймається як смерть.

— Пацієнти панікують, і стає досить важко відрізнити середньотяжкий перебіг від легкого. Відповідно, людина атакує свого сімейного лікаря. Якщо лікар адекватний, він пояснить, що це звичайна вірусна інфекція, лікування симптоматичне. Бо доказові лікарі — це не порожні слова, а медики, які керуються міжнародними протоколами, які складаються на основі відповідних досліджень, —продовжує лікарка. — На жаль, більшість українських лікарів працюють за стандартами пострадянської школи — без протоколів, але за якимись індивідуальними підходами і методиками. На жаль, це має негативний вплив на здоров’я пацієнта. Але людина може не чути навіть доказового лікаря, панікувати, говорити, вимагати серйозніших дій. Під цим тиском лікарі призначають «типу лікування».

Фото: EPA/UPG

Тож які антибіотики стали купувати більше?

Азитроміцин— антибіотик, який, за протоколом лікування COVID-19, призначається симптоматично при підозрі на супутню інфекцію. Для легкого перебігу — перорально в таблетках, для тяжкого — внутрішньовенно. Попит на препарат зростає поступово з квітня 2020 року. З липня по жовтень попит зріс на 350%. Станом на 4 листопада прогнозувалося, що залишків азитроміцину в аптеках вистачить приблизно на 15 днів. Наразі в Києві є незначний дефіцит порошку для розчину для ін’єкцій — очікуються постачання (тут і далі — за даними сервісу Tabletki.ua станом на 9.11.2020).

— Азитроміцин — це дуже класний антибіотик, але нині це мій біль, — каже Оксана Молода. — У доковідну епоху він чудово спрацьовував на внутрішньоклітинні організми — мікоплазми і пневмоцити, які часто викликають пневмонію. Він має невелику побічну дію і добре переноситься пацієнтами. Але наразі, через безконтрольний прийом у скажених дозуваннях, ми, можна сказати, втратили його для пульмонології на найближчі десять років. Більшість мікроорганізмів будуть до нього стійкими, на жаль.

Цефтріаксон — антибіотик, який протоколом лікування COVID-19 передбачено при середньотяжкій і тяжкій госпітальній пневмонії внутрішньовенно. Був різкий стрибок попиту на цефтріаксон на початку жовтня. З квітня обсяги споживання цефтріаксону зросли на 200%. Станом на 4 листопада прогнозувалося, що залишків в аптеках вистачить трохи більше ніж на 15 днів, але наразі розчин доступний у 398 аптеках Києва.

Левофлоксацин — антибіотик, який показаний при тяжкому або середньотяжкому госпітальному перебігу хвороби. У жовтні 2020 попит на нього зріс на 450%, але в листопаді зменшився до 200%. 4 листопада прогнозована кількість залишків була на 15 днів. Зараз розчин для ін’єкцій є в 198 аптеках Києва.

Моксифлоксацин — синтетичний препарат, який включений до протоколу лікування в тяжких госпітальних випадках. З квітня по жовтень 2020 року обсяги його споживання виросли більше ніж у 10 разів. Прогнозована кількість залишків станом на 4 листопада — на 30 днів. Моксифлоксацин доступний лише в 16 аптеках міста Києва, у деяких — під замовлення.

— Моксифлоксацин — це синтетична речовина з групи фторхінолонів надширокого спектру антибактеріальної дії, — пояснює Оксана Молода. — Навіть бактеріальну пневмонію ми лікуємо, починаючи з простих антибіотиків, наприклад, захищених амінопеніцелінів. Я своїм пацієнтам це пояснюю так — до вас на кухню залетіла муха, і є два рішення: використати мухобійку або скинути ядерну бомбу. Муха, звісно, загине в обох випадках, але наслідки будуть геть інші. Тобто якщо ми призначили фторхінолон при ковіді, а він не спрацював, то якщо після цього з’явиться все ж дійсно бактеріальна інфекція, ми не матимемо чим лікувати пневмонію. Ми просто формуємо резистентність.

Фото: EPA/UPG

Інші препарати

Лікарка каже, що схожа ситуація відбувається і з гормоном дексаметазоном та антикоагулянтами, які також входять до протоколу лікування ковіду, але мають призначатися виключно лікарем.

— Я стикаюся з тим, що навіть молоді люди, які не мають порушень у згортанні крові, самі собі призначають антикоагулянти. А потім отримують затяжні менструації, які переростають у кровотечі, мікрокровотечі в сечі і так далі. Тобто люди самі собі на рівному місці створюють проблеми, бо 70% громадян потребують лише тактики лікування, як при звичайній вірусній інфекції.

Еноксапарин — антикоагулянт для тромбопрофілактики. Попит на еноксапарин зріс на 400% з початком пандемії. Доступний в одній аптеці міста Києва. Прогнозований обсяг залишків в аптеках — 5 днів (станом на 4 листопада).

Дексаметазон — глюкортикоїдний гормон, який призначають внутрішньовенно, перорально або через назогастральний зонд при госпітальній пневмонії. Обсяги продажу препарату з травня зросли більш ніж на 150%. Наразі препарат доступний у більш ніж тисячі аптек Києва. Залишків — на більш ніж 15 днів.

Фото: EPA/UPG

Вітаміни та біодобавки

Зростання продажів є і серед вітамінів і добавок, які не мають жодної доведеної ефективності в лікуванні ковіду. Проте на відміну від неконтрольованого прийому антибіотиків, гормонів і антикоагулянтів, вживання вітамінів і біодобавок зазвичай не шкодить здоров’ю.

Вітамін D — не входить до протоколу лікування COVID-19. Дефіцит вітаміну D є майже в усіх мешканців міст, однак його прийом і дозування варто узгоджувати із сімейним лікарем. З вересня продажі вітаміну D та його аналогів у аптеках зросли більш ніж удвічі. Наразі вітамін D досить складно знайти в аптеках. На відміну від вітамінів A і E, вітамін D різних виробників можна знайти лише в обмеженій кількості аптек.

Вітамін C — не входить до протоколу лікування COVID-19. Препарат дійсно допомагає укріплювати стінки судин, але не є лікарським засобом і не лікує коронавірусну хворобу. Попит на вітамін С із серпня зріс на 200%. Так само як вітамін D, вітамін С є в аптеках від різних виробників і в різних формах, однак в обмеженій кількості. Ціни на деякі комплекси вітамінів, у яких присутній і вітамін C, можуть сягати тисячі гривень. Однак перш ніж купувати такі дорогі препарати, варто задуматися, чи не достатньо буде простої аскорбінки?

Цинк — не входить до протоколу лікування COVID-19. Цинк загалом не шкідливий для організму, він є в м’ясі, морепродуктах, бобових. Однак вживати його у вигляді аптечної біодобавки варто все ж за призначенням лікаря, адже передозування цинком може погіршити засвоєння інших важливих речовин і препаратів. Попит на цинк з літа до жовтня зріс у 20 разів, але в листопаді почав поступово нормалізуватися. В аптеках цинк наявний.

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Попри те, що в Україні з 2005 року діє Наказ Міністерства охорони здоров’я №360, відповідно до якого антибіотики мають продаватися виключно за рецептом, аптеки цим нехтують. У 2019 році Уряд затвердив Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, за яким планувалося посилити контроль відпуску антибіотиків в аптеках. У жовтні 2020 року МОЗ планувало внести зміни до цього наказу, чіткіше прописавши, які саме лікарські засоби потребують рецепта, додавши в перелік антибактеріальні, протигрибкові, противірусні і протипаразитарні ліки. Однак відповідальності (наприклад, позбавлення аптеки ліцензії) за невиконання цієї норми немає.