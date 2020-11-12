Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Кабмін сьогодні розглядатиме кандидатуру Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА
Кабмін сьогодні розглядатиме кандидатуру Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків ковіду

Найбільше інфікованих - у Києві, а також Запорізькій, Київській, Одеській та Полтавській областях.

За добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Також за останню добу було госпіталізовано 1 509 осіб. 198 пацієнтів померли. Одужали - 6 235 осіб. Було здійснено 77 149 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 500 865 осіб, одужали - 227 694 пацієнти, 9 145 - померли. Всього було проведено 3 782 099 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 47 563 випадки;
  • Вінницька область – 13 153 випадки;
  • Волинська область – 17 610 випадків;
  • Дніпропетровська область – 19 169 випадків;
  • Донецька область – 15 478 випадків;
  • Житомирська область – 20 589 випадків;
  • Закарпатська область – 18 470 випадків;
  • Запорізька область – 16 084 випадки;
  • Івано-Франківська область – 26 252 випадки;
  • Київська область – 22 431 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 422 випадки;
  • Луганська область – 4 822 випадки;
  • Львівська область – 35 535 випадків;
  • Миколаївська область – 11 373 випадки;
  • Одеська область – 30 704 випадки;
  • Полтавська область – 13 767 випадків;
  • Рівненська область – 23 585 випадків;
  • Сумська область – 16 101 випадок;
  • Тернопільська область – 22 798 випадків;
  • Харківська область – 45 469 випадків;
  • Херсонська область – 6 272 випадки;
  • Хмельницька область – 21 392 випадки;
  • Черкаська область – 11 323 випадки;
  • Чернівецька область – 26 699 випадків;
  • Чернігівська область – 10 804 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів розглянув впровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасовував адаптивний карантин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також