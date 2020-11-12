За добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків ковіду

Найбільше інфікованих - у Києві, а також Запорізькій, Київській, Одеській та Полтавській областях.

За минулу добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Також за останню добу було госпіталізовано 1 509 осіб. 198 пацієнтів померли. Одужали - 6 235 осіб. Було здійснено 77 149 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 500 865 осіб, одужали - 227 694 пацієнти, 9 145 - померли. Всього було проведено 3 782 099 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів розглянув впровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасовував адаптивний карантин.