Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"

Позиція міністрів не вплинула на ухвалення рішення урядом.

Троє міністрів не підтримали рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня", яке було ухвалене на засіданні 11 листопада.

Про це повідомили джерела LB.ua, близькі до уряду.

Зазначається, що проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Втім, позиція міністрів не вплинула на ухвалення рішення урядом.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти запровадження "карантину вихідного дня". Він зазначив, що в результаті такого кроку сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи.

10 жовтня Міністерство культури, Державна служба з етнополітики та свободи совісті та лідери найбільших християнських церков підписали спільну заяву, в якій закликали в умовах карантину зберегти доступність храмів та закладів культури протягом усього тижня.