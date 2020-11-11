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У Києві ковід забрав життя ще 20 людей

Кількість підтверджених за минулу добу випадків COVID-19 у столиці - найбільша в Україні.

За минулу добу в Києві виявили ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 914 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 46 632.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Одужали за минулу добу 469 людей. Усього коронавірус подолали 17 473 мешканці Києва.

10 листопада в Києві захворіли 547 жінок віком від 18 до 88 років, 358 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчика від 9 місяців до 17 років.

Захворів також 31 медик. До лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському (110), Дніпровському (109) та Деснянському (106) районах.

Нагадаємо, протягом 10 листопада в Україні виявили ще 10 611 випадків коронавірусу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

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