В Україні циркулюють кілька штамів COVID-19 і вони постійно мутують, - пульмонолог

Новий штам може бути менш або більш агресивним.

В Україні циркулюють кілька штамів коронавірусу. Перебіг COVID-19 при повторному інфікуванні може бути і у важкій, і у легкій формі.

Про це лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

"Зараз на території України циркулюють кілька штамів. Геном коронавірусу містить 30 000 нуклеотидів, послідовностей амінокислот. І випадкова заміна цієї послідовності при реплікації вірусу вже дає можливість розвитку нового штаму. Новий штам може бути менш або більш агресивним, якісь мутації роблять його нежиттєздатним тощо. Є ціла інтерактивна карта розповсюдження варіантів коронавірусу. Їх кількість нестабільна, вони постійно мутують", - розповіла лікарка.

Вона додала, що вже хворіла на COVID-19 двічі - з усіма ознаками. Між захворюваннями минуло чотири місяці.

"Тобто це не той випадок, коли щось недообстежили і недолікували. Мабуть, вдруге (у жовтні) мені трапився інший штам", - зауважила пульмонолог.

За її словами, вперше вона хворіла класично - з високою температурою, сильною слабкістю. Вдруге значно легше, оскільки перехресний імунітет "все ж таки існує".

"Може, навіть не звернула б уваги, якби нас на роботі не тестували кожні два тижні. І коли отримала результат, поміряла температуру, виявила 37,6. А доти вважала, що то я просто втомилася. Але, на жаль, чула й про випадки, коли повторне зараження протікало гірше, ніж перше. Дуже багато факторів беруть у цьому участь. Впливають властивості організму, вірусу і його вражаюча доза, поведінка пацієнта у перші дні після зараження. Лікарі просто йдуть за ситуацією й аналізують", - зазначила лікарка.

Нагадаємо, раніше доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко повідомляв, що повторні зараження коронавірусом можливі, але є рідкістю.

"Я, разом з імунологами, схильний пояснювати повторні зараження, які ми нібито бачимо, неточністю діагностики, тобто хибно-позитивними результатами. Навіть у найкращій лабораторії є частина помилкових результатів - особливо коли лабораторія робить тисячу тестів щодня. Також є мізерна кількість хворих, у яких через певні обставини не сформувався імунітет. Вони можуть повторно захворіти під час однієї епідемії. Але це рідкісні явища", - заявив Віктор Досенко.