ГоловнаСвіт

У Британії оприлюднили звіт про провали уряду на початку пандемії Covid

Більш ранні дії чиновників могли б врятувати кілька десятків тисяч життів.

У Британії оприлюднили звіт про провали уряду на початку пандемії Covid
Британія під час пандемії ковіду
Фото: EPA/UPG

Дії британського уряду на початку 2020 року були "надто пасивними та надто пізніми", що призвело до великої кількості жертв пандемії коронавірусу, яких можна було уникнути. Такий висновок міститься у державному рослідуванні, проведеному під керівництвом членкині Палати лордів баронеси Хезер Халетт.

Як пише BBC, у першому із десяти запланованих звітів, що був оприлюднений напередодні, йдеться про відсутність оперативної реакції з боку тодішнього прем'єра Бориса Джонсона на загрозу covid-19. 

Уряд неправильно оцінив загрозу з боку віруса, через що не були запроваджені заходи соціального дистанціювання та ізоляції. З ними країна могла б уникнути повного локдауну.

Коли ж настав час оголосити про тотальний карантин у березні 2020-го, уряд консерваторів зробив це із запізненням на тиждень, що могло спричинити смерті 23 тисяч інфікованих ковідом.  

Загалом документ на 800 сторінок стверджує, що влада була хибно переконана у готовності країни до пандемії і повторила усі свої помилки вже восени 2020-го року, коли розпочалася друга хвиля.  
