У Британії оприлюднили звіт про провали уряду на початку пандемії Covid

Більш ранні дії чиновників могли б врятувати кілька десятків тисяч життів.

Дії британського уряду на початку 2020 року були "надто пасивними та надто пізніми", що призвело до великої кількості жертв пандемії коронавірусу, яких можна було уникнути. Такий висновок міститься у державному рослідуванні, проведеному під керівництвом членкині Палати лордів баронеси Хезер Халетт.

Як пише BBC, у першому із десяти запланованих звітів, що був оприлюднений напередодні, йдеться про відсутність оперативної реакції з боку тодішнього прем'єра Бориса Джонсона на загрозу covid-19.

Уряд неправильно оцінив загрозу з боку віруса, через що не були запроваджені заходи соціального дистанціювання та ізоляції. З ними країна могла б уникнути повного локдауну.

Коли ж настав час оголосити про тотальний карантин у березні 2020-го, уряд консерваторів зробив це із запізненням на тиждень, що могло спричинити смерті 23 тисяч інфікованих ковідом.

Загалом документ на 800 сторінок стверджує, що влада була хибно переконана у готовності країни до пандемії і повторила усі свої помилки вже восени 2020-го року, коли розпочалася друга хвиля.