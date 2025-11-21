Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Папа Римський Лев XIV прийняв групу українських дітей, яких вдалося повернути з російської окупації

Українська делегація звернулася до Папи про подальшу підтримку.

Папа Римський Лев XIV прийняв групу українських дітей, яких вдалося повернути з російської окупації
українська делегація у Ватикані
Фото: Ірина Верещук

Папа Римський Лев XIV прийняв групу українських дітей, яких вдалося повернути додому в межах президентської програми Bring Kids Back UA.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"Ми щиро подякували Його Святості за те, що він відчуває біль наших ран і чує наші прохання про допомогу. За його щоденні гуманітарні зусилля, які допомагають українським сім’ям знову бути разом", – ідеться у повідомленні.

Українська делегація звернулась до Папи Римського з проханням про подальшу підтримку Святого Престолу — у поверненні українських дітей, звільненні полонених і "у тому, щоб кожен українець, відірваний війною від дому, міг знову обійняти своїх рідних".

"Наприкінці ми помолилися разом зі Святішим Отцем. Це була дуже щира молитва — про життя, про дітей, про мир", – додала вона.
