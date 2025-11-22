Книгу "Щоденник ув'язненого" анонсували менш ніж через 2 тижні після того, як експрезидент вийшов на волю.

У Франції вийде друком книга мемуарів колишнього президента Ніколя Саркозі про 20 днів, які він провів у в'язниці - анонс видання стався усього через 11 днів після повернення політика під домашній арешт.

Як пише The Guardian, у "Щоденнику ув'язненого" Саркозі поділиться досвідом того, що він назвав "нічним жахіттям". При цьому ексглава держави подякував працівникам тюрми "Ля Санте", які "роблять усе, щоб перебування там можна було витримати".

У в'язниці Саркозі перебував в одиночній камері розміром приблизно 9 квадратних метрів з власним душем і туалетом. Йому було дозволено готувати собі їжу, проте політик відмовився від цього і споживав лише йогурти - боявся, що в інші продукти хтось плюне. Він скаржився на постійний шум, крики вночі і навіть погрози смерті.