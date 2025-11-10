До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саркозі вийде з в'язниці менш ніж через три тижні після ув'язнення

Апеляційний суд дозволив помістити його під судовий нагляд поза межами тюрми. 

Саркозі вийде з в'язниці менш ніж через три тижні після ув'язнення
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вийде з тюрми та перебуватиме під судовим наглядом до завершення розгляду апеляції. Таке рішення Апеляційний суд Франції ухвалив через менш ніж 3 тижні після того, як експолітик потрапив до в'язниці, передає France 24.

Саркозі засудили до п'яти років ув'язнення по справі про змову та фінансування його кампанії колишнім диктатором Лівії Муамаром Кадаффі. Очікується, що він вийде на свободу сьогодні. 

Експрезиденту буде заборонено виїжджати за межі Франції. Французькі прокурори просили звільнити його під судовий нагляд. 

"Ризики змови та тиску на свідків виправдовують прохання про звільнення під судовим наглядом", – заявив прокурор Дам’єн Брюне в суді, просячи задовольнити прохання Саркозі про звільнення.

70-річний політик став першим главою французької держави сучасних часів, який відправився за ґрати. Відповідний вирок суд ухвалив 25 вересня – ще до завершення всіх апеляційних процедур. Його ув'язнили 21 жовтня, але він одразу подав клопотання про дострокове звільнення. Сам Саркозі відкидає провину і вважає себе жертвою політичного сюжету. 

В’язниця La Santé у центрі Парижа, де перебуває Саркозі, відома тим, що в ній відбував покарання покійний панамський диктатор Мануель Нор'єга. 
﻿
