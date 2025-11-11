Ізраїльський парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про смертну кару для терористів

Кнесет Ізраїлю ухвалив у першому читанні (39 голосів проти 16) законопроєкт, що розширює застосування смертної кари до засуджених за «терористичні» та націоналістично мотивовані вбивства, передає CNN.

Ініціатором документа виступив міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, який заявив, що закон має «створити потужний стримувальний ефект».

Проєкт передбачає внесення змін до законодавства про військові суди на окупованому Західному березі — смертний вирок зможуть ухвалювати простою більшістю суддів, без урахування пом’якшувальних обставин.

Зі свого боку, видання Times of Israel зазначило, що під час обговорення відбулася сутичка між Ітамаром Бен-Гвіром та головою партії "Нові праві" Айманом Удою, яких довелося рознімати охороні кнесета.

Раніше прем’єр Біньямін Нетаньягу виступав проти цієї ініціативи, побоюючись, що вона може спровокувати розправу над ізраїльськими заручниками в Газі, однак після припинення вогню змінив позицію.

Смертна кара в Ізраїлі дозволена лише у виняткових випадках і востаннє застосовувалася у 1962 році — щодо нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

Водночас критики законопроєкту вважають, що закон у випадку ухвалення будуть застосовувати виключно до терористів, які є арабами, але не до євреїв.