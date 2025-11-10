Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
В Китаї запуск комерційної ракети Ceres-1 залишився невдачею

Це завадило їй доставити корисний вантаж супутників на орбіту.

Ракета-носій CERES-1 стартує з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю, 5 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Китайська комерційна космічна компанія Galactic Energy заявила, що запуск однієї з її ракет Ceres-1 зазнав невдачі, повідомляє Reuters.

Ракета, яка стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю, зазнала “аномального вимкнення двигуна” майже через 10 хвилин.

Зазначається, що три супутники, які несла ракета, не досягли своїх заданих орбіт в результаті невдалого запуску.

Компанія повідомила, що конкретна причина невдачі додатково розслідується.

Попередню аварію ракети цієї компанії зафіксували у вересні 2023 року.
