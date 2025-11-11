До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
ГоловнаСвіт

Ув’язнений в Італії український військовослужбовець Сергій Кузнєцов припинив голодування

Він розпочав голодування 31 жовтня на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав.

Ув’язнений в Італії український військовослужбовець Сергій Кузнєцов припинив голодування
Сергій Кузнєцов
Фото: Дмитро Лубінець

Український військовослужбовець Сергій Кузнєцов, якого Італія заарештувала за ордером, виданим Німеччиною, припинив голодування. 

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Сергій Кузнєцов розпочав голодування 31 жовтня на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав. За час голодування він втратив близько 9 кг. 

“Рішення припинити протест було ухвалено після того, як італійська влада надала запевнення щодо повного дотримання його прав, зокрема, на належне харчування відповідно до його потреб”, - написав Лубінець.

Він також наголосив, що припинення голодування стало можливим завдяки наполегливому тиску на пенітенціарний заклад. В цьому Лубінцю допоміг італійський омбудсман.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies