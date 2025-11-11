Ув’язнений в Італії український військовослужбовець Сергій Кузнєцов припинив голодування

Він розпочав голодування 31 жовтня на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав.

Український військовослужбовець Сергій Кузнєцов, якого Італія заарештувала за ордером, виданим Німеччиною, припинив голодування.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Сергій Кузнєцов розпочав голодування 31 жовтня на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав. За час голодування він втратив близько 9 кг.

“Рішення припинити протест було ухвалено після того, як італійська влада надала запевнення щодо повного дотримання його прав, зокрема, на належне харчування відповідно до його потреб”, - написав Лубінець.

Він також наголосив, що припинення голодування стало можливим завдяки наполегливому тиску на пенітенціарний заклад. В цьому Лубінцю допоміг італійський омбудсман.