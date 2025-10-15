Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСвіт

В Італії суд скасував рішення про екстрадицію до ФРН громадянина України, якого звинувачують у підриві "Північних потоків”

Рішення Апеляційного суду було направлено на розгляд іншою колегією.

В Італії суд скасував рішення про екстрадицію до ФРН громадянина України, якого звинувачують у підриві "Північних потоків”
В Італії Касаційний суд скасував рішення про екстрадіцію до Німеччини громадянина України Кузнєцова
Фото: ANSA

В Італії Касаційний суд скасував рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України, якого звинувачують у підриві "Північних потоків”.

Про це повідомляє ANSA.

Рішення Апеляційного суду було направлено на розгляд іншою колегією.

ANSA повідомляє, що йдеться про справу Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії.

На слуханні Генеральна прокуратура просила підтримати одну з підстав апеляції, поданої захистом, яка стверджує про неправильну правову кваліфікацію фактів у європейському ордері на арешт.

Що відомо про підрив “Північних потоків” 

  • У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Польща та Україна звинуватили у диверсії Росію, Кремль заперечив свою причетність. Розслідування інциденту розпочали правоохоронці Німеччини, Швеції та Данії.

  • У лютому 2024 року данські правоохоронці припинили розслідування вибухів на газопроводах через відсутність підстав для порушення кримінальної справи, згодом аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

  • У серпні цього року з’явилась інформація, що німецькі слідчі встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків і видали ордери на арешт шести громадян України, про що йшлося у спільному розслідуванні Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung, опублікованому 27 серпня.

  • Підозрюваними визнали чотирьох водолазів, фахівця з вибухівки, капітана судна і керівника групи диверсантів. 21 серпня італійська поліція заарештувала одного з українців, якого вважають причетним до підриву газопроводу Північний потік. Наразі підозрюваний Сергій Кузнєцов перебуває за гратами в Італії.

  • 16 вересня Апеляційний суд міста Болоньї дозволив його екстрадицію до Німеччини, де йому загрожує до 15 років ув'язнення, але в суді Кузнєцов заперечував свою провину й наполягав, щоб його не передавали німецьким правоохоронцям. 

  • Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не має жодного стосунку до підриву газопроводів.  Володимир Зеленський також заперечував причетність українців до підриву

  • 30 вересня у Варшаві було затримано другого українця, підозрюваного в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що трапилися три роки тому. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies