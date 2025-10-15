В Італії суд скасував рішення про екстрадицію до ФРН громадянина України, якого звинувачують у підриві "Північних потоків”

В Італії Касаційний суд скасував рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України, якого звинувачують у підриві "Північних потоків”.

Про це повідомляє ANSA.

Рішення Апеляційного суду було направлено на розгляд іншою колегією.

ANSA повідомляє, що йдеться про справу Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії.

На слуханні Генеральна прокуратура просила підтримати одну з підстав апеляції, поданої захистом, яка стверджує про неправильну правову кваліфікацію фактів у європейському ордері на арешт.

У серпні цього року з’явилась інформація, що німецькі слідчі встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків і видали ордери на арешт шести громадян України , про що йшлося у спільному розслідуванні Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung, опублікованому 27 серпня.

У лютому 2024 року данські правоохоронці припинили розслідування вибухів на газопроводах через відсутність підстав для порушення кримінальної справи, згодом аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Польща та Україна звинуватили у диверсії Росію, Кремль заперечив свою причетність. Розслідування інциденту розпочали правоохоронці Німеччини, Швеції та Данії.

Підозрюваними визнали чотирьох водолазів, фахівця з вибухівки, капітана судна і керівника групи диверсантів. 21 серпня італійська поліція заарештувала одного з українців, якого вважають причетним до підриву газопроводу Північний потік. Наразі підозрюваний Сергій Кузнєцов перебуває за гратами в Італії.

16 вересня Апеляційний суд міста Болоньї дозволив його екстрадицію до Німеччини, де йому загрожує до 15 років ув'язнення, але в суді Кузнєцов заперечував свою провину й наполягав, щоб його не передавали німецьким правоохоронцям.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не має жодного стосунку до підриву газопроводів. Володимир Зеленський також заперечував причетність українців до підриву.