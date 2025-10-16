До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Розвідка: Китай і КНДР ділять російський Далекий Схід

Зокрема Китай нарощує вплив економічно. За прогнозами, обсяг його інвестицій у регіон у 2025 році може сягнути трильйона рублів. Водночас Китай проводить «повзучу» демографічну експансію.

Розвідка: Китай і КНДР ділять російський Далекий Схід
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Росія дедалі частіше «розраховується» з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

Китай нарощує вплив економічно. За прогнозами, обсяг його інвестицій у регіон у 2025 році може сягнути трильйона рублів. Утім, більшість угод стосуються торгівлі: інфраструктурних проєктів немає. За словами сенатора від Хабаровського краю Віктора Калашнікова, у 2024 році обсяг російсько-китайського товарообігу зріс на 5,5 млн тонн, а за перше півріччя 2025-го – ще на 36 %.

Водночас Китай проводить «повзучу» демографічну експансію. Від Владивостока до Уралу вже проживають до двох мільйонів китайців, і ця цифра зростає. Сприяють цьому пільги в межах російських ТОРів і запровадження безвізового режиму. Формуються анклави, де росіяни практично не працюють.

Паралельно Москва залучає до освоєння регіону КНДР. За останній рік на Далекий Схід прибули понад 15 тисяч північнокорейських робітників, неофіційно – до 50 тисяч. Російські компанії вже замовили ще 153 тисячі трудових контрактів. Робітники отримують мінімальну оплату, тоді як Пхеньян заробляє до $500 млн щорічно.

Так виникає ситуація, коли дві ядерні держави одночасно зміцнюють позиції на території третьої. Китай формує економічну залежність, КНДР – трудову. Обидві країни вирішують власні проблеми за рахунок російських ресурсів.

У перспективі зростання китайської присутності й розширення північнокорейських трудових квот може створити конфлікт інтересів між партнерами. кремль ризикує втратити контроль над 40 % власної території – майже сім мільйонів квадратних кілометрів із населенням 7,9 млн осіб – перетворивши Далекий Схід на арену чужих стратегій.
