В Сенаті США заблоковано законопроєкт про військові витрати

За законопроєкт вдалось зібрати всього 50 голосів з необхідних 60.

Демократи заблокували в Сенаті США законопроект, який мав би фінансувати Пентагон протягом цілого року.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином вони завадили спробам республіканців відновити певне федеральне фінансування, оскільки припинення роботи уряду затягнулося на 16-й день.

Підсумок голосування склав 50-44, при 60 необхідних для просування цього заходу в Сенаті голосів.

Голосування проходило переважно за партійною ознакою - республіканці проголосували "за", а всі демократи, крім трьох, виступили проти.

Демократи, які проголосували проти, заявили, що не хочуть підтримувати витрати на військові потреби, не забезпечуючи фінансування інших програм - охорони здоров'я та житла.

“Для демократів завжди було неприйнятно розглядати законопроект про оборону без інших законопроектів, які містять так багато важливих для американського народу речей з точки зору охорони здоров'я, житла, безпеки”, – заявив сенатор Чак Шумер, лідер демократів у палаті.

В свою чергу республіканці звинуватили демократів у політичній грі - мовляв, вони хочуть таким чином зберегти свій “важіль впливу” в дебатах щодо того, як фінансувати уряд і шатдаун, який розпочався 1 жовтня.

Законопроект про асигнування Пентагону на суму 852 млрд доларів був прийнятий комітетом з сильною двопартійною перевагою - 26 голосів проти 3.