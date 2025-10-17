З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Що не так з мобілізацією
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
В Сенаті США заблоковано законопроєкт про військові витрати

За законопроєкт вдалось зібрати всього 50 голосів з необхідних 60.

В Сенаті США заблоковано законопроєкт про військові витрати
Фото: betterworldcampaign.org

Демократи заблокували в Сенаті США законопроект, який мав би фінансувати Пентагон протягом цілого року.

Про це повідомляє Reuters

Таким чином вони завадили спробам республіканців відновити певне федеральне фінансування, оскільки припинення роботи уряду затягнулося на 16-й день.

Підсумок голосування склав 50-44, при 60 необхідних для просування цього заходу в Сенаті голосів.

Голосування проходило переважно за партійною ознакою - республіканці проголосували "за", а всі демократи, крім трьох, виступили проти.

Демократи, які проголосували проти, заявили, що не хочуть підтримувати витрати на військові потреби, не забезпечуючи фінансування інших програм - охорони здоров'я та житла.

“Для демократів завжди було неприйнятно розглядати законопроект про оборону без інших законопроектів, які містять так багато важливих для американського народу речей з точки зору охорони здоров'я, житла, безпеки”, – заявив сенатор Чак Шумер, лідер демократів у палаті.

В свою чергу республіканці звинуватили демократів у політичній грі - мовляв, вони хочуть таким чином зберегти свій “важіль впливу” в дебатах щодо того, як фінансувати уряд і шатдаун, який розпочався 1 жовтня.

Законопроект про асигнування Пентагону на суму 852 млрд доларів був прийнятий комітетом з сильною двопартійною перевагою - 26 голосів проти 3.
